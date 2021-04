Pro Vercelli: nel mirino la miglior posizione per i playoff

I sogni di promozione diretta sono svaniti nel recupero di mercoledì al “Piola” contro il Lecco. Niente da dire sull’affermazione dei blucelesti che hanno meritato di vincere. La Pro Vercelli nel corso della ripresa è calata anche per via dei problemi causati dal Coronavirus che ha costretto i bianchi allo stop per diciotto giorni. La B sarà una questione fra Como e Alessandria che si affrontano domenica in riva al Lario. L’obiettivo della squadra di Modesto ora è il secondo o terzo posto, un piazzamento importante nella griglia dei playoff che consentirebbe alla Pro di saltare la prima fase. Dopodomani arriva il Piacenza di Scazzola (l'allenatore che portò i bianchi in B nel 2013/2014) che è praticamente salvo. Mercoledì prossimo Masi & C. saranno di scena a Pontedera contro una compagine che vuole ottenere la miglior posizione possibile in ottica playoff. Infine il 2 maggio la trasferta con la Carrarese. Dopodiché si tireranno le somme, ma va detto che quando si collezionano più di 60 punti il bilancio è positivo.

