La Figc regionale si rinnova e sbarca su MyCujoo

La capacità di adattarsi al cambiamento è la migliore forma di resilienza. Secondo questo principio nasce la partnership tra il Comitato regionale Piemonte-Valle d'Aosta, Sprint & Sport e Tiro Libero Web, per permettere a tutti i tifosi e simpatizzanti di assistere in diretta alle partite in calendario dei campionati di Eccellenza, Serie C1 calcio a 5 maschile e C femminile calcio a 5 comodamente da casa dai propri dispositivi.

A partire da domenica 25 aprile saranno trasmesse live, con telecronaca, sul broadcast https://mycujoo.tv/it/, piattaforma di streaming in ambito sportivo e partner della Lega Nazionale Dilettanti, dirette delle partite, interviste e highlights in tempo reale; una grande opportunità per tutte le squadre di mostrarsi ai propri tifosi ed essere apprezzate e valorizzate tanto quanto i grandi campioni.

Ogni settimana saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comitato regionale (https://www.facebook.com/lndpiemontevda) i link per accedere, gratuitamente e senza iscrizione, a tutti i contenuti.

Di seguito le partite che verranno trasmesse questo week-end:

DOMENICA 25 aprile Eccellenza maschile calcio a 11:

GIRONE A ore 15 La Biellese-Aygreville

GIRONE B ore 15 Albese-Corneliano

LUNEDÌ 26 aprile Serie C Calcio a 5 femminile:

Ore 21,45: Academy Torino Futsal-Santa Rita Futsal

Dalla prossima settimana verrà trasmessa anche una gara del campionato di Serie C1 calcio a 5 maschile.

“Sono molto orgoglioso dell’avvio di questa iniziativa voluta da tutto il consiglio direttivo dopo una positiva area test – dichiara il presidente della Figc regionale Christian Mossino – in attesa di poter seguire sui campi da gioco le nostre squadre, apertura che mi auguro avvenga nei prossimi mesi. Ci è sembrato doveroso avvicinare, seppur in maniera virtuale, giocatori e giocatrici con il loro pubblico. E' una iniziativa che nel corso del tempo verrà finalizzata sempre con l’intento di conferire maggiore interesse alle nostre attività agonistiche, valorizzando il lavoro delle nostre associate”.