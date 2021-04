L'Amatori Vercelli conquista i playoff

Sarà l'Hockey Club Amatori Vercelli a disputare i playoff del campionato di Serie B. Ieri sera, giovedì 22 aprile, i gialloverdi sono riusciti a rimanere imbattuti nel derby del PalaPregnolato contro l'Engas Hockey Vercelli, cui invece serviva necessariamente una vittoria per accedere agli spareggi promozione per la A2. La stracittadina, ultimo turno della stagione regolare, era infatti come una finale, con l'Amatori avanti di tre punti. La distanza è rimasta invariata per via del 3-3 finale, così sarà la squadra del presidente Salvatore Tarsia a proseguire il campionato.

Sfida tirata sin da subito, con l'Engas privo dell'acciaccato Fornaro e di Ceresa, ma con i rinforzi della prima squadra Ferrari e Schena. Amatori in vantaggio al riposo con la doppietta di Monteforte, ma nella ripresa rimonta dell'Engas proprio con Ferrari (doppietta) e Schena. Nel finale il pareggio di Giuseppe Tarsia, che manda i gialloverdi agli spareggi. Per l'Engas si è rivelata fatale la sconfitta di inizio settimana con il Roller Lodi. Per l'Amatori si tratta del primo punto conquistato della storia contro i "cugini".

La formazione allenata da Andrea Perroni però avrà la possibilità di rifarsi già domani, sabato 24 aprile, quando scenderà in pista a Forte dei Marmi contro l'Amatori Pesaro per la finale della Coppa Italia di categoria. Una settimana infuocata quindi per i colori dell'Engas.

