Il trinese Demarchi gareggia in Germania

Nuovo appuntamento in Germania, al Nürburgring, per il pilota trinese Luca Demarchi che sabato 24 aprile sarà impegnato nella seconda gara della Rcn con la scuderia Sharky Racing. A distanza di quindici giorni dall'ottimo quarto posto conquistato nella Rundstrecken Challenge Nürburgring, Demarchi torna a correre in classe Tcr sul Nordschleife, l'anello dello storico circuito che ha visto scrivere sul suo asfalto storie epiche dell'automobilismo. Il trinese scenderà in pista sabato 24 aprile e come due settimane fa difenderà i colori della scuderia tedesca Sharky Racing insieme a Knut Kluge sulla Golf Gti Tcr con l'obiettivo di migliorare il quarto posto dell'ultima gara, sperando magari in condizioni climatiche più clementi rispetto a due settimane fa quando la corsa si svolse sotto un copioso acquazzone e con una temperatura di quattro gradi. Per Demarchi la seconda chiamata consecutiva di Sharky Racing rappresenta la soddisfazione di correre nuovamente al Nürburgring e soprattutto la constatazione di vedere valorizzato il suo lavoro, seguito attentamente da Manfredi Ravetto che lo sta portando a essere riconosciuto come un pilota professionista competitivo non solo a livello nazionale, ma anche europeo. Il ricco week end di Demarchi prenderà il via già oggi, venerdì, con la messa a punto della Ferrari 488 Challenge Evo targata S.R&R con la quale parteciperà al campionato italiano Gt su nella serie Endurance e in quella Sprint. La prima prova è prevista per venerdì 30 aprile e sabato 1° maggio.