Monteforte: all'asta la stecca delle 1.500 reti

Bellissima iniziativa dell'esperto giocatore dell'Hockey Club Amatori Vercelli Enea Monteforte che a 48 anni ha deciso di chiudere la carriera. In un post su Facebook il "Pistolero" scrive: "Non potendo organizzare la mia partita di addio cerco di rendermi utile ugualmente mettendo all'asta la stecca con cui ho raggiunto le 1.500 reti in carriera nello scorso mese di gennaio. L'intera somma sarà devoluta in beneficenza. Chi non volesse far sapere l'ammontare dell'offerta può scrivermi in privato. A chi si aggiudicherà l'asta verranno dati gli estremi dell'ente per effettuare il bonifico".