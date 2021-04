La seconda tappa del Giro d’Italia passerà per Tricerro

Il Giro d’Italia 2021 attraverserà Tricerro.

La conferma arriva dal sindaco Carlo Borgo: "La seconda tappa in programma il 9 maggio, la Stupinigi-Novara, passerà per la nostra provincia – spiega – Percorrerà la strada per Pontestura, la Sp455 e, arrivando da Trino, passerà per viale Roma e imboccherà corso Guglielmo Marconi, attraversando perciò il centro di Tricerro, per poi dirigersi verso Vercelli". Ad aumentare ancora di più lo spettacolo in paese, è stato comunicato che verrà collocato anche un traguardo volante, sempre in corso Marconi, "o all’altezza di piazza Cavour o di piazza San Giorno, anche se è più probabile la prima ipotesi – prosegue Borgo – Gli organizzatori hanno già fatto diversi sopralluoghi per verificare il percorso più adatto, c’è un bel rettilineo che si è subito rivelato adatto ad un arrivo in volata".

Subito, con grande entusiasmo (e con qualche “apprensione”) la macchina comunale si è messa in moto: "Siamo in contatto con la Prefettura e le Forze dell’ordine per garantire una vigilanza ottimale lungo il tragitto – sottolinea il sindaco – Stiamo già pensando a come organizzare la circolazione alternativa per i veicoli in transito e abbiamo allertato le associazioni di volontariato del paese, come Alpini, Famija Trisereisa, Polisportiva e Fidas, affinchè ci garantiscano personale necessario per tutte le incombenze". Un impegno davvero notevole dunque, che coinvolgerà l’intero paese. Non mancheranno le iniziative collaterali: "Ho in mente almeno un paio di idee “d’effetto”, ma non voglio anticipare nulla per non rovinare la sorpresa: abbiamo una ventina di giorni per organizzarci al meglio, speriamo di fare una bella figura".