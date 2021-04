Pro Vercelli-Piacenza: designato l'arbitro

Sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Piacenza in programma domenica 25 aprile con inizio alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola" e valido per la diciottesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C. Assistenti di linea saranno Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia e Rosario Antonio Grasso di Acireale. Quarto uomo: Daniele Virgilio di Trapani. Collu nella stagione 2020/2021 ha arbitrato a Crema lo scorso 25 novembre la gara Pergolettese-Pro Vercelli terminata 2-1 per le bianche casacche.