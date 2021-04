L'Engas perde 5-3 nella tana del Roller Lodi

Sconfitta, la prima da quando in panchina come allenatore siede Andrea Perroni, per la squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli nella penultima giornata di campionato. I nerogialloverdi nella serata di lunedì 19 aprile hanno perso per 5-3 (reti vercellesi di Amleto Francazio, Alessandro Uboldi e Nicola Fiorentino) sulla pista del Roller Lodi; una battuta d'arresto che rischia di compromettere la qualificazione ai playoff. Il calendario infatti riserva più solo una partita, la stracittadina con l'Hockey Club Amatori Vercelli, in programma al PalaPregnolato giovedì 22 aprile alle ore 20,45. Il match potrebbe di fatto decidere chi accederà agli spareggi per la promozione insieme all'Agrate Brianza già qualificata come prima del girone A. La classifica dice Amatori 27 punti, Engas e Amatori Wasken Lodi (che affronterà l'Azzurra Novara) 24. Tutto può ancora succedere nel turno conclusivo e la stracittadina, anticipata per via della finale di Coppa Italia di categoria che l'Hockey Vercelli disputerà sabato 24 aprile a Forte dei Marmi contro l'Amatori Pesaro, promette di essere una partita particolarmente intensa.

