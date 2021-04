Vincono sia Como che Alessandria

Como e Alessandria vincono le rispettive gare della trentaseiesima giornata del girone A del campionato di Serie C e rimangono distanziate in vetta di un solo punto (lariani al comando con 69 e grigi all'inseguimento con 68). Domenica 25 aprile alle ore 15 al "Sinigaglia" lo scontro che potrebbe decidere la promozione diretta in B.

Questi i risultati della diciassettesima giornata di ritorno: Alessandria-Pergolettese 1-0; Carrarese-Lucchese 3-1; Giana Erminio-Pro Patria 1-1; Grosseto-Pro Sesto 2-1; Lecco-Olbia 1-1; Livorno-Como 1-2; Novara-Pistoiese 3-2; Piacenza-Albinoleffe 1-3; Pontedera-Pro Vercelli rinviata a mercoledì 28 aprile; Renate-Juventus B 2-1.

Classifica: Como p.ti 69; Alessandria 68; Pro Vercelli** e Renate 61; Lecco* e Pro Patria 57; Albinoleffe 53; Pontedera* 50; Juventus B*, Novara e Grosseto 48; Olbia* 45; Pergolettese, Piacenza e Carrarese 43; Giana Erminio 40; Pro Sesto 39; Pistoiese 31; Lucchese 28; Livorno (-8) 25.

N.B.: *con l'asterisco il numero dei recuperi da effettuare.

RECUPERI SETTIMANALI

Mercoledì 21 aprile (ore 15): Pro Vercelli-Lecco

Giovedì 22 aprile (ore 15): Juventus B-Olbia (ad Alessandria)