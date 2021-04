Pro Vercelli-Lecco: designato l'arbitro

Sarà Paolo Bitonti della sezione di Bologna l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Lecco in programma mercoledì 21 aprile con inizio alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola" e valido come recupero della sedicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C. Assistenti di linea saranno Giuseppe Trischitta di Messina ed Emilio Micalizzi di Palermo. Quarto uomo: Simone Galipò di Firenze. Un precedente di Bitonti con le bianche casacche: Olbia-Pro Vercelli 1-1 (campionato di Serie C girone A stagione 2019/2020).