I Vercelli Rices "corsari" con il Reba Torino

I Vercelli Rices inanellano la seconda vittoria di fila in Serie C Silver maschile sconfiggendo nettamente a domicilio il Reba Torino per 70-55. Il pronostico era favorevole ai cestisti di coach Galdi che hanno mantenuto fede alle previsioni conducendo una gara senza eccessivi pericoli. Il Reba ha cercato una reazione nel terzo tempino, poi si è arreso di schianto. Inizio favorevole ai Vercelli Rices che trovano una tripla di Morello, a cui fa seguito un altro missile di Giordano. I padroni di casa sembrano bloccati da tanta precisione e impiegano qualche minuto per reagire. Ci riescono migliorando la difesa e con qualche ficcante contropiede (al 5' 7-6), ma è il classico fuoco di paglia, Vercelli Rices nuovamente avanti e chiusura di periodo sul 15-23 (tripla di Ghezzi). Il trend di partenza dei ragazzi di Galdi si mantiene su buoni livelli, nonostante qualche errore in fase conclusiva. Sono i rimbalzi difensivi a fare la differenza: Ghezzi è superlativo, ma anche Reiser e Martinotti collaborano egregiamente (al 20' 27-38). Dopo l'intervallo i Rices sembrano bloccarsi: un 1 su 4 ai tiri liberi e un mini-break di 5-0 dei locali mette in discussione la partita (al 25' 42-47). La replica giunge da Giromini (tripla), sufficiente per tenere a distanza Corrado & C. (al 30' 46-54). Ultimo periodo con i Vercelli Rices che piazzano il ko decisivo. E' Giordano il protagonista assoluto: due canestri in entrata tagliano le gambe al Reba, nel frattempo molto impreciso al tiro. Per evitare qualsiasi patema Raise e Martinotti mettono altre due bombe e a quel punto si può festeggiare il terzo successo stagionale.

Tabellino: Gagnone p.ti 2, Agoglia, Giordano 9, Morello 19, Raise 9, Reiser 1, Cattaneo, Giromini 12, Vercellone, Martinotti 3, Ghezzi 13 e Liberali 2.

2021 - Riproduzione riservata