Vittoria esterna contro l'Alessandria Volley

Vittoria esterna per la formazione della Mokaor Vercelli che ha espugnato con un netto 3 a 1 il campo dell’Alessandria Volley. “Non abbiamo certamente disputato una delle nostre migliori prestazioni – il pensiero dell’head coach Luca Gherardi – ma la cosa fondamentale era conquistare i tre punti ed abbiamo raggiunto l’obiettivo. Nel corso della partita sono riuscito a far ruotare tutte le giocatrici, anche quelle meno impegnate fino a questo momento, che hanno dato il loro importante contributo. Bene così”.

Buon avvio delle vercellesi, che conquistano da subito un break di vantaggio e si aggiudicano la prima frazione (25 a 21). Non tarda però nel secondo ad arrivare la reazione da parte delle padrone di casa che pareggiano il computo dei set (25 a 23). Nel terzo parziale, sono però ancora le bicciolane che riprendono in mano le redini del gioco e se lo aggiudicano agevolmente (25 a 16). Stessa musica nel quarto con Paggi & C. che chiudono set (25 a 18) e pratica senza mai andare in affanno. Intanto giovedì si torna in campo: alle 20.45 presso la palestra Bertinetti ci sarà il recupero con Nuova Elva Occimiano. Una gara fondamentale per definire le prime posizioni della classifica.