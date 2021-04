La LG Trino vince a Torino in rimonta contro l'Atletico

Match scoppiettanti nella seconda giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Il Borgovercelli al “Vigino” viene fermato sul 2-2 dal Borgaro, la LG Trino all'esordio espugna il campo dell’Atletico Torino per 2-1.

Mister Gregory Moretto ha schierato il Borgovercelli con Cantele, Miglietta, Negretti, Frascoia, Canino, Graziano, Secci (dal 70’ Trevisio), Rossi (dal 65’ Premoli), Pinelli (dal 60’ Rognone), Meo Defilippi (dal 75’ Bertola) e N. Petrillo (dal 65’ Provera). A disp. (Bonassi, Bertolone, Gado e Gnemmi).

Il Borgaro è passato in vantaggio al 22’ su rigore con Gerbaudo, pari borghino al 32’ con Pinelli, che al 40’ ha portato avanti i suoi. I torinesi rimangono in 10 a inizio ripresa per l'espulsione di Fontana, ma pareggiano all’85’ con Orofino su rigore. Da registrare nel finale anche l'espulsione di Canino nel Borgovercelli.

L'allenatore Roberto Gioia ha schierato la LG Trino con Dinaro, Albino, Bytyci, Bussi, Baggio, Francia, Coppola (dall'83' Trpolini), Birolo, Ferrari, Bissacco (dal 91' Sylla) e Battista. A disp. (Mastrorillo, Bouchefra, Pane, Laneve, Giarola, Zaia e Barbuti).

Atletico Torino in vantaggio al 13' con Brian Torre, pareggio trinese al 16' con Bissacco su rigore e rete risolutiva per la squadra di Gioia al 46’ del primo tempo ad opera di Bussi.

Gli altri risultati: Aygreville-Dufour Varallo 0-1; Pro Eureka-La Biellese 3-2; RG Ticino-Oleggio 7-0; ha riposato: Lucento.

La classifica: RG Ticino e Pro Eureka p.ti 6; Borgovercelli e Aygreville 4; La Biellese e LG Trino 3; Borgaro e Dufour Varallo 1; Oleggio, Atletico Torino e Lucento 0.

Nel campionato di Serie C di calcio a cinque femminile il Piemonte Sport è uscito sconfitto per 5-3 dalla trasferta torinese contro l’Aurora Nichelino. Mister Elia Pettinato ha schierato: Spatola, Capuano, Candida, Borando, Ettori, Giani, Ossola, Spina, Pepe e Vannini. A segno per le vercellesi Borando, Ossola e Giani.

