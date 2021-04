L'Amatori Vercelli sogna i playoff

Fondamentale vittoria per l'Hockey Club Amatori Vercelli nella penultima giornata del campionato di Serie B. I gialloverdi hanno battuto per 4-1 al PalaPregnolato l'Amatori Wasken Lodi, avversaria diretta per il piazzamento al secondo posto nel girone A, con accesso ai playoff per la promozione. A segno Riccardo Cremaschi con una doppietta, poi Enea Monteforte e Giuseppe Tarsia. Per la formazione allenata da Andrea Ortogni sarà decisivo il derby contro l'Engas Hockey Vercelli all'ultima giornata, che stabilirà chi delle due si qualificherà agli spareggi. Lunedì 19 aprile l'Engas giocherà contro il Roller Lodi per raggiungere in classifica proprio l'Amatori.

2021 - Riproduzione riservata