Importantissima vittoria contro Altiora Motty, terza forza del torneo

Importantissima vittoria quella ottenuta ieri sera dai ragazzi del Multimed Volley Vercelli, che hanno superato sul parquet amico della palestra Bertinetti, il team dell’Altiora Motty, terza forza del torneo con il punteggio di 3 a 1. “Un successo fortemente voluto – il pensiero dell’head coach Fabio Zimbaldi – ottenuto al termine di una gara tatticamente ben giocata. Inoltre rispetto alle precedenti partite, dopo aver perso il secondo set, non ci siamo dati per vinti, ma abbiamo reagito nel migliori dei modi disputando un quarto set perfetto, decisamente il miglior della stagione”. Ottimo avvio di gara da parte dei biancoblù, che giocano una buona pallavolo e conquistano la prima frazione (25 a 20). Sotto per uno a zero gli ossolani però reagiscono e pareggiano subito i conti (25 a 19). Nel terzo sono ancora i padroni di casa che con caparbietà si riportano avanti (25 a 18). La quarta frazione è combattuta e si gioca punto a punto fino al 20 parti, quando Innocenti & C. cambiamo marcia e chiudono la pratica (25 a 20). Grazie ai tre punti conquistati i ragazzi di 'patron' Luigi Giordano, si portano al quarto posto del mini girone.