Engas: con 61 punti su 66 è un trionfo!

L'Engas Hockey Vercelli di Serie A2 ha concluso con una vittoria la stagione regolare di campionato. Sabato 17 aprile i nerogialloverdi hanno battuto per 11-4 in trasferta il Cremona Hockey, finendo così in testa al girone A con 61 punti in 22 giornate. Uno "score" invidiabile che fa della squadra allenata da Paolo De Rinaldis la principale candidata per la vittoria dei playoff e quindi alla promozione nella massima categoria. L'Engas infatti accederà agli spareggi direttamente dalla semifinale. A Cremona i principali protagonisti sono stati Juan José Moyano e Sebastiano Schena, entrambi autori di un poker di reti; a segno anche Peter Ehimi (doppietta) e Marco Motaran, in una partita sempre condotta dai vercellesi. Domenica 25 aprile l'Hockey Vercelli è inoltre atteso dalla finale di Coppa Italia di categoria contro il Cgc Viareggio a Forte dei Marmi.

Il tabellino della gara (4-11).

CREMONA HOCKEY: And. Dimone, Cervi, Siberiani, Scutece, Beato, Boggiani, Pasquali, Sgalbazzini, Pirali e Santini. All.: Panizza.

ENGAS HOCKEY VERCELLI: Lo Priore, Brusa, Perroni, Ferrari, Moyano, Motaran, Maniero, Ehimi, Schena ed Errico. ALl.: De Rinaldis.

ARBITRO: Trevisan di Viareggio.

MARCATORI: al 13'43" Moyano (E), al 16'54" Motaran (E), al 18'03" Scutece (C), al 19'26" Cervi (C), al 20'09" Ehimi (E), al 22'30" Moyano (E), al 23'13" Moyano (rig. E), al 25'38" Schena (E), al 26'23" Ehimi (rig. E), al 33'15" Schena (E), al 34'26" Schena (E), al 38'47" Schena (E), al 39'45" Pirali (C), al 45'04" Cervi (C) e al 49'46" Moyano (E).

NOTE - Espulsione temporanea: Beato (C, 2').