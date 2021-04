Primavera 3: la Pro Vercelli divide la posta

La Primavera 3 della Pro Vercelli pareggia 1-1 fra le mura amiche del campo "Mario Ardissone" contro la Pro Patria nella prima giornata di ritorno del girone A del Trofeo "Dante Berretti". Bustocchi in vantaggio al 51' con Avinci. Reazione delle bianche casacche con rete di Brollo al 70'. Mister Antonio Alacqua, tecnico della Pro Vercelli, ha schierato: Bellesolo, Imperato, Brollo, Pane, Formia (dal 15' Tourè), Vetri, Dall'Olio (dal 79' Rosset), Peirano (dal 52' Catania), Jukaj, Di Chio (dal 52' Runcio) e Iemmi (dal 52' Mezzatesta). A disp. (Vallacchi, Corradino, Ferrari, Peretti, Campana, Liberali e Fiore). Da registrare che la Pro Patria ha giocato in dieci gli ultimi 20 minuti per l'espulsione del portiere Di Lernia.