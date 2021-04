Pro Vercelli: saranno 12 giorni di fuoco

Tutto in dodici giorni. Manca solo l'ufficialità del rinvio al 28 aprile di Pontedera-Pro Vercelli e poi ci sarà il quadro completo del programma delle ultime quattro partite della stagione regolare delle bianche casacche. Non ci potranno più essere posticipi perché il campionato deve terminare il 2 maggio. I playoff partiranno il 9. In dodici giorni, a causa del Coronavirus che ha colpito i bianchi, la Pro Vercelli sfiderà in casa Lecco e Piacenza e in trasferta Pontedera e Carrarese. Il successo dell’Olbia dell’altro ieri sulla capolista Como ha riaperto alla grande la corsa alla promozione diretta in B. I lariani comandano con 66 punti, l’Alessandria insegue a 65 e la Pro è terza a quota 61 con una partita in meno. Per ritrovarsi fra i cadetti, la sera del 2 maggio i bianchi devono vincere tutte le quattro gare che rimangono e sperare che lo scontro diretto Como-Alessandria del 25 aprile finisca in parità. Insomma, “cose turche”. Comunque bisogna crederci e soprattutto sperare che il Covid-19 non metta in ginocchio la squadra di Modesto. Un finale di regular season che comunque assegna anche importanti posizioni nella griglia dei playoff. Da non sottovalutare.



2021 - Riproduzione riservata