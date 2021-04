Pontedera-Pro Vercelli: il rinvio è ufficiale

Adesso è ufficiale. La Lega Pro ha rinviato a mercoledì 28 aprile alle ore 15 la gara Pontedera-Pro Vercelli valida per la diciassettesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C. E' il secondo rinvio per le bianche casacche che sono state colpite dal Coronavirus con cinque giocatori risultati positivi.

Questo il programma dei dodici giorni di fuoco che attenderanno i ragazzi di mister Francesco Modesto fino al termine della stagione regolare:

Mercoledì 21 aprile - ore 15: Pro Vercelli-Lecco (recupero sedicesima di ritorno)

Domenica 25 aprile - ore 15: Pro Vercelli-Piacenza (diciottesima giornata di ritorno)

Mercoledì 28 aprile - ore 15: Pontedera-Pro Vercelli (recupero diciassettesima di ritorno)

Domenica 2 maggio - ore 17,30: Carrarese-Pro Vercelli (diciannovesima di ritorno)