Il Circolo sportivo Bellaria riapre i battenti dopo cinque mesi. Lunedì 19 aprile soci e giocatori di bocce potranno di nuovo accedere all'impianto di via Viviani.

"Sabato 1° maggio - dice il presidente del Csd Bellaria Giorgio Picco - ci sarà l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio. Questa pandemia dallo scorso mese di marzo ci ha bloccato e addirittura a ottobre il circolo è stato colpito dall'alluvione. Comunque non ci siamo fermati e abbiamo rimesso in sesto i locali e i campi di bocce. Il 2021 per noi è un anno importante visto che festeggiamo il Cinquantenario della nostra attività in via Viviani".

Per l'occasione mercoledì 2 giugno (festa della Repubblica) la Bellaria ospiterà una gara nazionale per coppie della Serie A. Una bella iniziativa per brindare a un importante anniversario per una delle più longeve società sportive cittadine.

