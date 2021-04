Accordo tra Pro Vercelli e Piemonte Sport

La Fc Pro Vercelli 1892 ha raggiunto un accordo con la società Asd Piemonte Sport per la gestione del suo vasto bacino femminile che diventerà a tutti gli effetti parte integrante della grande famiglia delle bianche casacche. Dalla prossima stagione (2021/2022) la Pro Vercelli parteciperà ai campionati femminili con le squadre Under 12, Under 15, Juniores, prima squadra e calcio a cinque Figc. L'accordo è stato sottoscritto dal vicepresidente dei bianchi Anita Angiolini con il presidente del Piemonte Sport Luca Sagristano alla presenza di Domenico Limardi (vicepresidente del Piemonte Sport) e dell'istruttrice della Pro Vercelli femminile Laura Sartirana.