L'Olbia batte il Como e riapre il campionato

Con una doppietta di Lella e un gol di Udoh l'Olbia ha battuto 3-0 tra le mura amiche del "Bruno Nespoli" la capolista Como riaprendo così i giochi in vetta a tre turni dalla fine del campionato. E' accaduto oggi pomeriggio nel recupero della nona giornata di ritorno del girone A di Serie C. Le reti dei sardi tutte nella ripresa. Domenica 25 aprile è in programma lo scontro diretto Como-Alessandria. Per la promozione diretta in B in corsa anche la Pro Vercelli, che deve recuperare la sfida casalinga con il Lecco.

Classifica: Como p.ti 66; Alessandria 65; Pro Vercelli* 61; Renate 58; Lecco* e Pro Patria 56; Albinoleffe e Pontedera 50; Juventus B* 48; Novara e Grosseto 45; Olbia* 44; Piacenza e Pergolettese 43; Carrarese 40; Giana Erminio e Pro Sesto 39; Pistoiese 31; Lucchese 28; Livorno (-8) 25.

N.B.: *con l'asterisco le squadre che devono recuperare un incontro.

Prossimo turno (trentaseiesima giornata - domenica 18 aprile): Alessandria-Pergolettese (ore 20,30); Carrarese-Lucchese (ore 20,30); Giana Erminio-Pro Patria (a Gorgonzola - ore 20,30); Grosseto-Pro Sesto (ore 17,30); Lecco-Olbia (ore 15); Livorno-Como (ore 17,30); Novara-Pistoiese (ore 20,30); Piacenza-Albinoleffe (ore 17,30); Pontedera-Pro Vercelli (ore 15); Renate-Juventus B (a Meda - ore 17,30).

PROGRAMMA RECUPERI

Mercoledì 21 aprile (ore 15): Pro Vercelli-Lecco

Giovedì 22 aprile (ore 15): Juventus B-Olbia