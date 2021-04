Pontedera-Pro Vercelli: designato l'arbitro

Sarà Alberto Ruben Arena della sezione campana di Torre del Greco l'arbitro dell'incontro Pontedera-Pro Vercelli valido per la diciassettesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma domenica 18 aprile con inizio alle ore 15 allo stadio "Ettore Mannucci". Assistenti di linea saranno Marco Croce e Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore. Quarto uomo: Claudio Petrella di Viterbo. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky.