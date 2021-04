Le date di playoff e playout

Varate dalla Lega Pro le date di svolgimento di playoff e playout della Serie C della stagione 2020/2021.



PLAYOFF

FASE PLAYOFF DEL GIRONE

Primo turno - Gara unica - DOMENICA 9 MAGGIO

Secondo turno - Gara unica - MERCOLEDÌ 12 MAGGIO

FASE PLAYOFF NAZIONALE

Primo turno - Gara di andata - DOMENICA 16 MAGGIO

Primo turno - Gara di ritorno - GIOVEDÌ 20 MAGGIO

Secondo turno - Gara di andata - LUNEDÌ 24 MAGGIO

Secondo turno - Gara di ritorno - VENERDÌ 28 MAGGIO

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di andata - MARTEDÌ 1 GIUGNO

Semifinali - Gara di ritorno - SABATO 5 GIUGNO

Finale - Gara di andata - MERCOLEDÌ 9 GIUGNO

Finale - Gara di ritorno - DOMENICA 13 GIUGNO

PLAYOUT

Gara di andata - SABATO 15 MAGGIO

Gara di ritorno - SABATO 22 MAGGIO



Nei playoff i punti delle squadre saranno calcolati con un coefficiente, visto che nel girone C si giocano due gare in meno a testa: una cosa importante perché gli accoppiamenti saranno fatti anche contando i punti conseguiti in campionato.



Nei playout invece se ci sono otto punti di distacco tra le due squadre che dovrebbero affrontarsi, la partita non si gioca e la squadra meglio piazzata si salva.