Carrarese e Lucchese cambiano gli allenatori

Due squadre del girone A del campionato di Serie C cambiano allenatore a tre giornate dalla fine della stagione regolare. La Carrarese, che lotta per evitare i playout, ha accettato le dimissioni (date per la seconda volta) di Silvio Baldini e ha affidato la squadra ad Antonio Di Natale, ex bomber di Empoli e Udinese. La Lucchese, penultima in graduatoria, ha esonerato Giovanni Lopez e ha assegnato l'incarico di responsabile tecnico a Oliviero Di Stefano.