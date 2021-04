Successo prezioso per l'Amatori Vercelli

Vittoria pesante in chiave playoff per l'Hockey Club Amatori Vercelli nel campionato di Serie B. Domenica 11 aprile i gialloverdi hanno battuto al PalaPregnolato il Roller Lodi, prima della partita concorrente diretta per accedere agli spareggi promozione, per 3-2. Reti vercellesi di Simone Tarchetti (doppietta) ed Enea Monteforte. A due giornate dal termine, nel girone A ora sono tre le squadre a contendersi il secondo posto, che garantisce la qualificazione ai playoff. Amatori Vercelli, Engas Hockey Vercelli e Amatori Wasken Lodi sono tutte a quota 24 punti. Sabato 17 aprile la formazione dell'allenatore-giocatore Andrea Ortogni affronterà proprio il Wasken Lodi in un vero spareggio. All'ultima giornata ci sarà la stracittadina con l'Engas.

