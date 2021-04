La Libertas Vercelli retrocede in Serie B

La Libertas Ginnastica Vercelli non è riuscita nell'impresa di raggiungere la salvezza ed evitare una dolorosa retrocessione in B dopo tanti anni in Serie A. Il dodicesimo posto della terza prova del campionato di artistica maschile di Napoli non ha consentito ai ragazzi di Andrea Sacchi e Alberto Fornera di risalire la classifica. Il nono posto, distante quasi 7 punti, non sembrava alla portata della squadra senza il suo miglior ginnasta Riccardo Barbiero, reduce da un brutto infortunio. Gaddi, inoltre, non è riuscito a dare il suo contributo alla sbarra e agli anelli, punto debole della Libertas, ottenendo rispettivamente solo 9.750 e 10.350 punti nei due attrezzi. I ginnasti però hanno dato tutto quello che potevano.

"Non abbiamo nulla da rimproverare ai nostri ragazzi - conferma Alberto Fornera - Senza Barbiero che doveva farci almeno cinque attrezzi e con Gaddi non al meglio purtroppo sapevamo che sarebbe stato molto difficile salvarci. Alla fine anche Minnucci ha dovuto dare forfait e abbiamo dovuto chiedere a Rigazio di prendere un aereo e raggiungerci all'ultimo momento per fare il terzo esercizio al corpo libero. Ci sono però state anche note positive come l'eccellente prova di Giglio al volteggio (13.450) e al corpo libero (13.050) e la buona gara di Barchi (12.550 alle parallele), Florio (12.400 al volteggio) e Mattoli (12.100 alle parallele) che ci fanno ben sperare per il futuro".

"Adesso ricominciamo dalla Serie B come è già successo ad altre grandi società - conclude Fornera - Cercheremo di risalire subito in A2 anche se ci saranno squadre ostiche come la Ginnastica Sampietrina e la Polisportiva Celle da affrontare. La B non è facile, ma siamo pronti a ripartire".

Ricordiamo che la Libertas Ginnastica Vercelli non ha preso parte alla seconda prova del campionato che si è tenuta a Siena lo scorso 27 marzo. Nella prima era giunta decima ad Ancona.

