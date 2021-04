L'Alessandria a un punto dal Como

Tutto in gioco nel girone A del campionato di Serie C a tre giornate dal termine della stagione regolare. La capolista Como ha pareggiato in casa (2-2) contro il Grosseto e così l'Alessandria, che ha espugnato 1-0 il campo della Pro Sesto, si è portata a -1 dai lariani. Mercoledì 14 dicembre alle ore 15 si recupera Olbia-Como, gara valida per la nona giornata di ritorno. La Pro Vercelli, che per le quattro positività al Coronavirus non ha giocato al "Piola" contro il Lecco, è terza a quota 61.

I risultati della trentacinquesima giornata: Albinoleffe-Carrarese 3-0; Como-Grosseto 2-2; Juventus B-Pontedera 1-1; Lucchese-Livorno 0-0; Olbia-Giana Erminio 0-0; Pergolettese-Piacenza 0-1; Pistoiese-Renate 1-0; Pro Patria-Novara 1-3; Pro Sesto-Alessandria 0-1; Pro Vercelli-Lecco rinviata.

Classifica: Como* p.ti 66; Alessandria 65; Pro Vercelli* 61; Renate 58; Lecco* e Pro Patria 56; Albinoleffe e Pontedera 50; Juventus B* 48; Novara e Grosseto 45; Piacenza e Pergolettese 43; Olbia** 41; Carrarese 40; Giana Erminio e Pro Sesto 39; Pistoiese 31; Lucchese 28; Livorno (-8) 25.

Prossimo turno (trentaseiesima giornata - domenica 18 aprile): Alessandria-Pergolettese (ore 20,30); Carrarese-Lucchese (ore 20,30); Giana Erminio-Pro Patria (a Gorgonzola - ore 20,30); Grosseto-Pro Sesto (ore 17,30); Lecco-Olbia (ore 17,30); Livorno-Como (ore 17,30); Novara-Pistoiese (ore 15); Piacenza-Albinoleffe (ore 17,30); Pontedera-Pro Vercelli (ore 15); Renate-Juventus B (a Meda - ore 17,30).

PROGRAMMA RECUPERI

Mercoledì 14 aprile (ore 15): Olbia-Como

Mercoledì 21 aprile (ore 15): Pro Vercelli-Lecco

Giovedì 22 aprile (ore 15): Juventus B-Olbia