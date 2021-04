Rimonta vincente del Borgovercelli

Esordio vittorioso, 3-1, al “Fortina e Zanoli” di Oleggio, per il Borgovercelli allenato da Gregory Moretto nella prima giornata del girone A del campionato di Eccellenza in formato ridotto, alla ripresa dopo la lunga fermata per l'emergenza Covid-19.

Moretto ha schierato il suo Borgovercelli con Cantele, Cicogna (dal 23’ Rrucaj), Negretti, Frascoia, Canino, Graziano, Secci, Meo Defilippi, Provera (dal 64’ Bertola), Rognone (dal 64’ N. Petrillo) e Russo (dal 56’ Pinelli). A disp. (Bonassi, Biano, Gnemmi, Rossi e Trevisio).

Mister Cristian Nicolini (Oleggio) ha riposto con Bastianelli, Casarotti, La Placa (dal 73’ Reinado), Piraccini, Pici, Marianini, Elca, Sodero (dal 56’ Prandini), Cerutti (dall’80’ Anastasi), Canton e Cremonte. A disp. (Sironi, Altamura, Passarella e Barbaglia).

Il match è stato diretto da La Luna di Collegno che sul suo taccuino ha annotato tra le fila dell’Oleggio le espulsioni del portiere Bastianelli al 79’ e di Altamura dalla panchina all’85’ e ha ammonito Piraccini ed Elca fra i novaresi, Meo Defilippi e Rrucaj nel Borgovercelli.

Oleggio in vantaggio con Canton al 41’, il pareggio è stato siglato da Rognone su rigore al 47’ del primo tempo, mentre nella ripresa hanno deciso la sfida per i vercellesi Pinelli al 65’ e Nicolò Petrillo al 77’.

In questa prima giornata riposava invece la LG Trino di mister Roberto Gioia.

Gli altri risultati: Borgaro-Aygreville 0-2; La Biellese-Atletico Torino 3-0; Dufour Varallo-Pro Eureka 0-1. Posticipata a mercoledì 14 aprile, ore 18, Lucento-RG Ticino.

La classifica: La Biellese, Borgovercelli, Aygreville e Pro Eureka 3 punti; Dufour Varallo, Borgaro, Oleggio, Atletico Torino, LG Trino, Lucento* e RG Ticino* 0.

Oggi è scesa in campo anche la Serie C femminile di calcio a cinque con il Piemonte Sport di mister Elia Pettinato che è stato superato in casa dal Santa Rita per 9-0. Le biancorosse hanno giocato con Spatola, Borando, Candida, Ettori e Giani come quintetto iniziale, per poi inserire Capuano, Ossola, Spina, Pepe, Vannini, Bouqsim e Abssi.

2021 - Riproduzione riservata