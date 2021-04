Pro Vercelli: la Primavera 3 si riscatta

La Primavera 3 della Pro Vercelli si riscatta fra le mura amiche del campo "Mario Ardissone" contro il Lecco dopo le due brutte sconfitte consecutive subite da Novara e Renate. Nell'ultima giornata di andata del girone A del Trofeo "Dante Berretti" i baby leoni sabato pomeriggio hanno battuto in rimonta per 3-1 i blucelesti con reti di Jukaj al 15', Di Chio al 43' e Formia al 66'. Il Lecco era passato in vantaggio al 5' con Nuzzo. La reazione dei padroni di casa è stata veemente e fruttifera. Mister Antonio Alacqua ha schierato: Caressa, Dall'Olio, Brollo, Pane, Formia, Liberali (dal 68' Vetri), Peirano (dal 68' Imperato), Runcio, Di Chio (dal 75' Rosset), Iemmi (dall'81' Maggio) e Jukaj (dal'81' Catania). A disp. (Bellesolo, Oro, Campana, Fiore, Peretti, Ferrari e Corradino).