La Multimed Vercelli soccombe a Ovada

Sconfitta esterna per i ragazzi della Multimed Volley Vercelli che sono stati superati con il punteggio di 3-1 dalla Plastipol Ovada nel mini-girone A1 del campionato di pallavolo di Serie C. Nonostante il buon inizio di match, che ha visto i vercellesi allenati da coach Fabio Zimbaldi aggiudicarsi la prima frazione (25-15), dal secondo set in avanti c'è stato un black out da parte dei vercellesi. Gli alessandrini ne hanno così approfittato, prima pareggiando i conti (25-16) e poi portandosi avanti (25-20). Sotto per due set a uno capitan Innocenti & C. hanno provato a riaprire la gara, ma nel finale della quarta frazione hanno ceduto il passo ai padroni di casa, bravi e cinici a conquistare set (25-22) e incontro.

In classifica generale la Multimed resta ferma a quota 3 punti, al penultimo posto, in attesa del prossimo impegno che vedrà opposti i biancoblu all'Altiora Motty Verbania, attuale terza forza del torneo.

