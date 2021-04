L'Engas batte il Seregno per 11-6

La squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli vince e continua a sperare nella qualificazione ai playoff. Sabato 10 aprile i nerogialloverdi hanno battuto al PalaPregnolato l'Hockey Seregno per 11-6, nel recupero della prima giornata di ritorno di campionato. Il risultato ha subito preso la via vercellese, grazie a un parziale iniziale di 4-0, poi gestito con il passare dei minuti. A bersaglio per l'Engas Amleto Francazio e David Macini entrambi con un poker di reti, Matteo Ceresa, Nicola Fiorentino e Alessandro Uboldi. Ora mancano due turni alla fine della stagione regolare e, dietro all'imprendibile Agrate Brianza, sono quattro le contendenti per il secondo posto utile agli spareggi promozione; oltre all'Hockey Vercelli, in corsa anche Hockey Club Amatori Vercelli, Amatori Wasken Lodi e Roller Lodi. Nel prossimo match il team allenato da Andrea Perroni se le vedrà proprio in casa del Roller Lodi.

