Engas: en plein di vittorie casalinghe

Nessun calo di concentrazione per l'Engas Hockey Vercelli nella penultima giornata del girone A del campionato di Serie A2. I nerogialloverdi, con il primo posto nel raggruppamento ormai in tasca da tempo, sabato 10 aprile hanno battuto al PalaPregnolato per 4-1 l'Hockey Pordenone, formazione al decimo posto della classifica. Reti di Matteo Brusa (doppietta), Marco Motaran e Oscar Ferrari. In casa in questa stagione i vercellesi hanno sempre vinto in undici partite. La formazione allenata da Paolo De Rinaldis si avvicina così nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia di categoria, in programma domenica 25 aprile a Forte dei Marmi contro il Cgc Viareggio. Nel frattempo l'ultimo impegno in campionato sarà contro il Cremona Hockey in trasferta sabato 17 aprile, prima di pensare ai playoff, dove l'Engas accederà direttamente dalla semifinale per la promozione in Serie A1.

Il tabellino dell'incontro (4-1).

ENGAS HOCKEY VERCELLI: Errico, Motaran, Maniero, Perroni, Ehimi, Moyano, Ferrari, Brusa, Schena e Lopriore. All.: De Rinaldis.

HOCKEY PORDENONE: Pozzato, Battistuzzi, Cortes, Furlanis, Rigon, Poli, Sergi, Zordan e Lieffort. All.: Cortes.

ARBITRO: Uggeri di Lodi.

MARCATORI: al 3'22 Ferrari (E), al 16'42 Motaran (E), al 28'27 Brusa (E), al 29'21 Poli (P) e al 33'48 Brusa (E).

