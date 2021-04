I Vercelli Rices stendono il Rivarolo

I Vercelli Rices si sbloccano e “sbancano” la palestra Bertinetti nella quinta giornata di andata del girone A del campionato di pallacanestro maschile di Serie C Silver. Rivarolo battuto 74-59 dopo 40 minuti di emozioni ed emotività. La gara di venerdì sera con i canavesani rappresenta uno snodo essenziale per conquistare una classifica meno precaria. Missione compiuta, pur con qualche amnesia che tuttavia non ha mai seriamente messo in discussione il successo dei cestisti bicciolani guidati da coach Galdi. Contrariamente alle precedenti uscite l'inizio è favorevole, in soldoni le scorie dei due rovesci precedenti sono ampiamente smaltite. E' Raise a guidare con acume la pattuglia biancoverde (al 10' 16-14), peccato che a volte il quintetto di casa patisca qualche affanno in difesa dove Sartore (24 punti) e Longoni (9) si incuneano con troppa facilità. Niente di grave, questa volta i giochi offensivi reggono anche se un po' troppo legati al tiro dal perimetro. Ci sono sprazzi di classe codificati da un'azione condotta da Raise e conclusa dal duo Giromini-Reiser.

I Vercelli Rices creano un mini-break (21-16) con valide aspettative, il tutto però si rivela fragile e il Rivarolo forte di Astegiano e del solito Sartore pareggia e fugge (al 19' 26-28). Ci vuole una perla di Raise per ribaltare lo score. Bomba a fil di sirena: 32-30 il punteggio alla pausa lunga. Il terzo tempino si rivela la base del trionfo biancoverde. Inizia Morello con una percussione conclusa con una schiacciata e prosegue con Giromini autore di tre recuperi consecutivi, sfruttati solo parzialmente per qualche banale errore sotto canestro. Gli ospiti tuttavia non riescono riprendere la testa dell'incontro e nel finale pagano dazio a Giromini che conquista canestro e tiro libero (al 30' 51-43). Si va all’ultimo quarto con un sussulto del Rivarolo (51-50), poi Giordano e Raise colpiscono dalla linea dei tre punti. Questa volta il parziale è quello decisivo, la reazione di Sartore & C. è fiacca. I Vercelli Rices vincono e convincono, avvicinando il rendimento dello scorso torneo.

Tabellino: Gagnone p.ti 2, Agoglia, Giordano 6, Morello 12, Raise 24, Reiser 6, Cattaneo, Giromini 9, Vercellone, Martinotti 8, Ghezzi 7 e Dal Passo.

