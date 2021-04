Attimi di paura per un ex allenatore della Pro Vercelli

Attimi di grande paura per mister Gianluca Grassadonia (ex allenatore della Pro Vercelli), svenuto in panchina nel finale del match odierno che il Pescara ha pareggiato 1-1 a Brescia nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Il tecnico degli abruzzesi, che si è ripreso dopo pochi minuti di apprensione, è stato in seguito portato via dallo stadio dallo staff medico pescarese per ulteriori accertamenti.