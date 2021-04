Rinviata Pro Vercelli-Lecco

Rinviata la partita tra Pro Vercelli e Lecco. Sono infatti emerse alcune positività nel gruppo squadra delle bianche casacche. Sono quattro i contagi all'interno del gruppo squadra.

Questo il comunicato dell'Asl di Vercelli:"In data odierna l'intero gruppo squadra della ProVercelli Calcio è stato sottoposto a tampone molecolare in seguito al riscontro di due calciatori sintomatici e positivi al tampone antigenico e contestuale conferma molecolare. Sono purtroppo emerse due nuove positività. Alla luce di questi eventi, dato il trend in aumento ed il rischio di evoluzione del focolaio si ritiene opportuna la decisione di sospendere la partita di campionato prevista in data 11/04/2021 contro il Lecco Calcio, disposizione di quarantena attiva per l'intero gruppo squadra con programmi di allenamento esclusivamente individuali".

Ipotesi di recupero: mercoledì 21 o mercoledì 28 aprile