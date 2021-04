Pro Vercelli: emergono due positività al Coronavirus

"In seguito alla positività al Coronavirus di due membri del gruppo squadra e alla quarantena a cui lo stesso gruppo dovrà attenersi per i prossimi 14 giorni, la conferenza stampa di sabato 10 aprile dell'allenatore Francesco Modesto in presenza è sospesa per salvaguardare la salute di tutti".

E' quanto comunicato in queste ore dell'Ufficio stampa della Fc Pro Vercelli in vista della gara di campionato in programma domenica 11 aprile alle ore 17,30 allo stadio "Silvio Piola" contro il Lecco.