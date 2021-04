Olbia e Renate vincono i recuperi

Si sono giocati mercoledì 7 aprile tre recuperi del girone A di Serie C. Questi i risultati: Olbia-Carrarese 1-0; Pistoiese-Juventus B 1-1; Renate-Pergolettese 2-0.

Classifica aggiornata: Como* p.ti 65; Alessandria 62; Pro Vercelli 61; Renate 58; Pro Patria e Lecco 56; Pontedera 49; Albinoleffe e Juventus B* 47; Grosseto 44; Pergolettese 43; Novara 42; Olbia**, Piacenza e Carrarese 40; Pro Sesto 39; Giana Erminio 38; Pistoiese 28; Lucchese 27; Livorno (-8) 24.

La prima classificata sarà direttamente promossa in Serie B. Ai playoff dalla seconda alla decima classificata.

N.B.: *gli asterischi indicano le partite da recuperare.

Mercoledì 14 aprile alle ore 15 si recupera Olbia-Como. Mercoledì 21 aprile alle 15 ad Alessandria è in programma Juventus B-Olbia.

Ricordiamo che i playout non si disputeranno se il distacco fra la sedicesima e la diciannovesima e fra la diciassettesima e la diciottesima classificata sarà superiore a 8 punti. In questo caso retrocederanno direttamente in Serie D la diciottesima, la diciannovesima e ovviamente la ventesima e ultima posizionata del girone.