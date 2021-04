Rinviata "Una giornata per Stefano"

La Goalkeeper Management e l’Asd Piemonte Sport Vercelli comunicano che “Una giornata per Stefano” programmata per sabato 10 aprile al campo sportivo “Ugo Ferrante” di corso Rigola è stata rinviata a data da destinarsi. Lo slittamento è dovuto all'emergenza sanitaria visto che in Piemonte sta perdurando la “zona rossa”. L’iniziativa benefica è dedicata all’ex calciatore vercellese Stefano Viola (privato dei due arti inferiori) nel contesto della raccolta fondi “Il sogno di Stefano”.