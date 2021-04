Ghirelli: "Speriamo di partire con i playoff il 9 maggio"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli affronta il team dei possibili sviluppi del finale di stagione dopo la decisione di far slittare di una settimana il termine della regular season di Serie C a causa dell'alto numero di match ancora da recuperare causa Covid-19: "L'auspicio è quello di disputare regolarmente i playoff da domenica 9 maggio. Se così fosse vorrebbe dire che la pandemia non ha creato ulteriori effetti distorsivi in campo - ha detto Ghirelli - Ipotesi playoff in forma ridotta? Qualora la situazione dovesse aggravarsi abbiamo già sottoposto all'assemblea di Lega una serie di ipotesi in base alla finestra temporale a disposizione. Nel caso si verificasse tale situazione, convocheremo d'urgenza un'assemblea di Lega per condividere la decisione con i club".