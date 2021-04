Primavera 3: la Pro Vercelli crolla nella ripresa

Secondo tempo da dimenticare per la Primavera 3 della Pro Vercelli che nell'ottava giornata di andata del girone A del Trofeo "Dante Berretti" è stata battuta per 5-0 in trasferta dal forte Novara. Azzuri a bersaglio nella ripresa con Pereira al 56', Tordini su rigore al 71', Pellegrini all'85', di nuovo Pereira al 90' e Lofrano al 93'. Mister Antonio Alacqua ha schierato i bianchi così: Caressa, Dall'Olio, Brollo, Tourè, Pane, Vetri, Rosset (dal 65' Catania), Peretti (dall'84' Di Chio), Jukaj, Maggio e Iemmi. A disp. (Bellesolo, Corradino, Formia, Roberto, Oro, Fiore, Campana, Peirano, Mezzatesta e Runcio).

Il Novara, capolista, allunga sulla Pro Vercelli (11) e si porta a quota 16. Lecco secondo a 12. Mercoledì 7 aprile le bianche casacche recupereranno la gara interna contro il Renate.