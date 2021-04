Modesto: "Ragazzi davvero straordinari"

La Pro Vercelli rialza la testa contro un avversario complicato come l’Albinoleffe al cui cospetto sfodera una prestazione di squadra che fa felice Francesco Modesto: "Per come si era messa non era facile – ha detto il tecnico delle bianche casacche nel dopopartita di Gorgonzola - Invece la reazione dei ragazzi è stata straordinaria, come, peraltro, avevano fatto anche nelle circostanze in cui erano però venuti risultati negativi. La squadra merita veramente tanti elogi: sotto di un gol e su un campo del genere abbiamo giocato un buon calcio e costruito tante azioni importanti. Dopo la rete subita potevamo avere un tracollo a livello mentale, invece la squadra ha ritrovato il suo gioco, ha fatto le cose nel modo giusto e ho perso il conto di quante palle gol abbiamo costruito".

Con la doppietta su rigore all’Albinoleffe, Mattia Rolando è arrivato in doppia cifra: "Sono contento per i gol, ma soprattutto per la reazione che abbiamo avuto. Siamo stati bravi a non cadere nella tentazione di buttarci all'arrembaggio, ma abbiamo saputo mantenere i nostri equilibri, la nostra identità. Ci godiamo questi due giorni di riposo, poi, da martedì, cominceremo a preparare la sfida al "Piola" contro il Lecco. Vogliamo giocare al meglio le quattro partite che rimangono".

