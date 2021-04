Engas costretto alla resa contro la capolista

Niente da fare per la squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli in casa della capolista Agrate Brianza. Sabato 3 aprile la seconda formazione nerogialloverde ha perso per 5-3 nella quinta giornata di ritorno del girone A, che avrebbe potuto riaprire i giochi per il primo posto. A tre turni dalla fine della stagione regolare, ora l'Engas ha 10 punti di ritardo in classifica dall'Agrate Brianza e pertanto dovrà puntare a qualificarsi come seconda ai playoff. L'Hockey Vercelli si è presentato in Lombardia senza l'allenatore Andrea Perroni, impegnato in contemporanea come giocatore con il team di A2 nella semifinale di Coppa Italia. In panchina si è quindi seduto il suo predecessore Fabio Uboldi, passato a occuparsi del settore giovanile. I vercellesi si erano portati in vantaggio nel risultato per 3-1, con le reti di Matteo Ceresa (doppietta) e Amleto Francazio, per poi subire la rimonta. Prossimo impegno per l'Engas di Serie B sabato 10 aprile, al PalaPregnolato, contro l'Hockey Seregno.

2021 - Riproduzione riservata