Coni Vercelli: terzo mandato per Laura Musazzo

Laura Musazzo è stata riconfermata alla guida del Coni di Vercelli. Sarà delegato provinciale anche per il quadriennio 2021-2024. Si tratta del terzo mandato per l'insegnante di educazione fisica che nel 2013 ha cominciato la sua avventura al vertice del Coni vercellese.

"Sarà come sempre al servizio delle Federazioni e delle società - dice Laura Musazzo - Insieme cercheremo di collaborare per attutare progetti interessanti e coinvolgenti soprattutto rivolti ai giovani. In questo momento faccio un tifo sfrenato per la ripartenza dello sport che sta pagando un caro prezzo alla pandemia".