Serie C: "Panchina d'oro" ad Alvini

La promozione in Serie B ottenuta ai playoff nello scorso campionato alla guida della Reggiana frutta a Massimiliano Alvini la "Panchina d'oro" per la Serie C, relativa alla stagione 2019/2020. Gli altri premiati sono l'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ("Panchina d'argento") e Gian Piero Gasperini ("Panchina d'oro", secondo anno consecutivo per il tecnico dell'Atalanta).