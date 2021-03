Pro Vercelli: Clemente e Comi squalificati

Come annunciato dopo i cartellini gialli rimediati a Livorno l'esterno della Pro Vercelli Gianluca Clemente e il bomber Gianmario Comi salteranno la trasferta delle bianche casacche di sabato 3 aprile a Gorgonzola contro l'Albinoleffe. I due calciatori della Pro sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino per somma di ammonizioni. Nella Pro Vercelli adesso sono in diffida Awua e Blaze. Nell'Albinoleffe è stato fermato Tomaselli.