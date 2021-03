Filippini nuovo allenatore della Pro Sesto

Antonio Filippini (47 anni) è il nuovo allenatore della Pro Sesto, compagine del girone A di Serie C. Prende il posto dell'esonerato Francesco Parravicini (il tecnico della promozione tra i professionisti) e debutterà sulla panchina dei milanesi sabato 3 aprile a Pontedera. Filippini nella scorsa stagione aveva guidato il Livorno in Serie B alla ripresa delle ostilità dopo lo stop per Coronavirus.