Albinoleffe-Pro Vercelli: designato l'arbitro

Sarà Mario Vigile della sezione di Cosenza l'arbitro dell'incontro Albinoleffe-Pro Vercelli valido per la quindicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma sabato 3 aprile con inizio alle ore 15 allo stadio "Città di Gorgonzola". Assistenti di linea saranno Amedeo Fine di Battipaglia e Lucia Abruzzese di Foggia. Quarto uomo: Francesco Luciani di Roma.