Engas: altro derby vinto in scioltezza

La squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli si è aggiudicata il derby in casa dell'Azzurra Novara, nella quarta giornata di ritorno del girone A. Dopo aver vinto la sfida di andata per 6-0, domenica 28 marzo i nerogialloverdi hanno nuovamente battuto i novaresi questa volta per 6-1; mai in discussione il risultato a favore della formazione allenata da Andrea Perroni, grazie alle doppiette realizzate da Matteo Ceresa e Alessandro Uboldi e alle reti di Amleto Francazio e David Macini. Ora l'Engas è in seconda posizione in classifica, a pari punti con l'Amatori Vercelli che però ha giocato una partita in più; con quattro match ancora a disposizione, capitan Francazio e compagni inseguono la capolista Agrate Brianza, avanti di 7 lunghezze. Le prime due classificate si qualificheranno ai playoff. Prossimo impegno dell'Hockey Vercelli, sabato 3 aprile, proprio contro i brianzoli in trasferta.

