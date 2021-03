Vercelli Rices sconfitti ad Arona

Trasferta con sconfitta per i Vercelli Rices ad Arona (64-53). Segnali di miglioramento, ma manca ancora l’ultimo miglio, ovvero il carburante per lo sprint finale. L'Arona inanella la terza vittoria di fila e si conferma squadra impegnativa da affrontare, fatto che si nota immediatamente quando piazza un parziale di 13-3. Vercelli Rices distratti, probabilmente con appiccicate le tossine dell'incontro precedente con il Bea Chieri. Il primo tempino va in archivio sul 28-19. Sistemato qualche accorgimento tattico l'inerzia del match si incanala sui binari dell'equilibrio. A rimbalzo la supremazia vercellese è evidente, Martinotti e Reiser controllano i tabelloni con autorità, i problemi arrivano dall’attacco, costretto a puntare spesso sul tiro dal perimetro. Efficace, ma non sempre preciso. Gli avversari comunque perdono lucidità tanto che al 16' il risultato è eloquente: 32-30.L' Arona tuttavia rintuzza il rientro con Realini e Giacomelli, trovando un mini break negli ultimi 60 secondi (al 20' 42-33). Si va all’intervallo con non poche recriminazioni legate a qualche possesso perso banalmente. Si riprende con i cestisti bicciolani decisi a dare una svolta alla partita, ci riescono parzialmente grazie a Ghezzi, strepitoso a rimbalzo e le triple di Morello, Giromini e Gagnone. Poco prima della sirena si infortuna Martinotti, che fino a quel momento era stato il migliore dei suoi (al 30' 49-46). Il parziale conclusivo consegna il quintetto di coach Galdi arrembante, Raise bravissimo sia nel confezionare assist che nel concludere. Ed è proprio il playmaker a siglare il sorpasso (50-49). Peccato che il vantaggio sia anche l'ultimo lampo vercellese. Il segmento finale è tutto per l'Arona, innescato da un tiro da 3 punti di Realini che riporta avanti i padroni di casa (al 35' 52-50). Da lì in poi è quasi un monologo, scritto con un break di 15-3. In conclusione Vercelli Rices bravi per 35 minuti, opachi nell'occaso.

Tabellino: Gagnone p.ti 3, Giordano 2, Morello 6, Raise 20, Reiser 2, Giromini 8, Vercellone, Martinotti 12 e Ghezzi.

2021